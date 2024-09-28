Bolu'da Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

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Bolu'da eşi tarafından banyoda göğsünden bıçaklanmış halde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sağlık Mahallesi Asalet Sokak üzerinde bulunan Kayapark Evleri Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce evlenen ve işten çıkarıldığı için bunalımda olduğu öğrenilen Samet P. (26), eşinin evde olduğu sırada kendisini evin banyosuna kilitleyerek göğsünden bıçakladı. Eşi tarafından Samet P., banyoda yaralı halde bulundu. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Samet P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samet P.'nin eşi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU