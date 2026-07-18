Bolu\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bolu'da tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Bolu'nun Yeni Akçakavak köyü mevkiinde bulunan tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki mahsullerini sulamak isteyen F.C. ile M.B. arasında anlaşmazlık yaşandı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, şahısların arkadaşlarının da dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında F.C., belinden çıkardığı bıçakla M.B.'yi yaraladı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere kalan M.B. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BOLU