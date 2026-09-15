Bolu\'da bir haftada 200 şüpheli gözaltına alındı, 10\'u tutuklandı

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen operasyonlarda 200 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Eylül tarihleri arasında kent genelinde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda 5 parça bonzai, 12 parça halinde 5,71 gram metamfetamin, 820,63 gram esrar, 4 adet sentetik ecza, 1 gram kokain ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Aranan 27 kişi yakalandı

Asayiş çalışmaları kapsamında 303 olaya müdahale eden ekipler, bu olaylarla ilgili 153 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 8 gözaltı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 7 adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 bin 200 elektronik sigara kiti, 320 paket sigara, 223 silah malzemesi ve 813 adet emtia ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.