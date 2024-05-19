Bolu\'da bir otomobil alev aldı, trafik polisleri yangını söndürdü

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BOLU (İHA) – Bolu'da öğle saatlerinde seyir halinde giden bir otomobil alev aldı. Vatandaşın aracının yandığını fark eden bölgede görevli trafik polisleri yangın tüpleriyle alevleri söndürdü.

Yangın, Anıtpark Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşaktan dönüş yapan Yaşar A. yönetimindeki 14 DK 078 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Aracın motor kısmında meydana gelen küçük çaplı patlamayı gören sürücü, aracını yol kenarına park etti. Anıtpark Kavşağı'nda görevli trafik polisleri, aracı yanan vatandaşın yardımına koştu. Yangın tüpleriyle motor kısmı alev alev yanan otomobildeki yangını polis ekipleri söndürdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta gerekli kontrollerini yaptı. Yangın nedeniyle aracın motor kısmı kullanılamaz hale geldi. - BOLU