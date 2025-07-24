Bolu\'da Çiftçi Yangına İlk Müdahaleyi Yaptı

Bolu'da balya yapan bir çiftçi, karşı tarlada yükselen dumanları fark edince yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, 5 dekarlık alan alevlerden etkilendi.

Yangın, Çaydurt bölgesinde bulunan Aşağı Çamlı köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya makinesiyle çalışan Hakan Gönültaş, karşı tarlada dumanların yükseldiğini gördü. Yangın çıktığını fark eden Gönültaş, yanında bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından çevredeki köylüleri durumu bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 5 dekarlık alan zarar gördü. Yanan alan, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde tarlanın siyaha bürünmüş hali görülürken ekiplerin soğutma çalışmaları da yer aldı.

"Hemen oraya koştum, yangın tüpleriyle"

Yangını karşı tarladan fark ettiğini söyleyen Hakan Gönültaş, "Karşıdan baktığımda duman çıktığını gördüm. Hemen oraya koştum, yangın tüpleriyle. Köydekilere haber verdim, 'Yangın çıkmış çabuk gelin' diyerek. Fazla yayılmasın diye köydekiler de traktörlerle alevlerin etrafını çevreledi" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BOLU