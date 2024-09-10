Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın, havadan da görüntülendi.

10.09.2024 17:23
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BOLU (İHA) – Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın, havadan da görüntülendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karaardıç köyü yakınlarında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının etrafı çevrildi. Yangını söndürmek için istenen helikopterlere gerek kalmadan, karadan müdahaleyle bazı noktalarda yangın kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin etki ettiği alan ise havadan görüntülendi.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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