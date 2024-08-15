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Bolu'da çıkan yangın saatlerdir söndürülmeye çalışılıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat:

"Yangının sabaha kadar süreceği tahmin edilmektedir"

"Bu yangının anız kaynaklı çıktığı değerlendirilmektedir. Kolluk kuvvetlerimiz bunun tahkikatını yapacaktır"

"Köylere sirayet etmeyecek şekilde tedbirler alınmıştır"

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir söndürülmeye çalışılıyor. Söndürme çalışmalarını takip eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yangına 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildiğini belirterek, yangının sabaha kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Saat 12.30 sıralarında Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma saatlerdir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

"10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptık"

Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bolu'ya, Göynük halkına, memleketimize çok geçmiş olsun. Bugün öğle saatlerinde Göynük'ün kırsalında çıkan ve 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapmış olduğumuz yangın mahalline Ankara'dan intikal ettik. İklim değişikliği artık yeni normalimiz. Bunun anlamı şu; yangına riskli diyebileceğimiz bölgelerin dışında da çok ciddi yangınlar çıkabilmektedir. Bolu Göynük çevresi yangına riskli olarak bilinmeyen, ağaç türü itibariyle de yangına dirençli olan topografya. Buna rağmen bölgede bu derecede ciddi bir yangının olması iklim değişikliği gerçeğine karşı ne kadar hazırlıklı olmamız gerektiğini bize bir kere daha göstermiş oldu" dedi.

"Yangının sabaha kadar süreceği tahmin ediliyor"

Bakan Yardımcısı Polat, yangına 118 arazöz, 7 iş makinesi, 9 helikopter ile müdahale edildiğini, helikopterin gün batımı itibariyle çalışmayı bıraktığını, gün doğumuyla birlikte yeniden göreve başlayacağını ifade etti. Polat, "Yangını zorlaştıran unsurlar var. Arazinin engebeli olması, karaçam ağırlıklı ağaç türüne sahip olması ve rüzgarın çok yönlü esmesiyle yangın yayılmıştır. Orman idaremiz, Valiliğimiz ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla yapılan yoğun çalışmalarla yangın takip edilmekte ve etkili müdahale sürmektedir. Yangının sabaha kadar süreceği tahmin edilmektedir. Çok geçmiş olsun" diye konuştu.

"Bu alışkanlığımızı ne yazık ki bırakamadık"

Çanakkale ve Manisa'da da yangınların çıktığını hatırlatan Abdulkadir Polat, "Vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Bu yangının anız kaynaklı çıktığı değerlendirilmektedir. Kolluk kuvvetlerimiz bunun tahkikatını yapacaktır. Her defasında uyarılmasına rağmen bu alışkanlığımızı ne yazık ki bırakamadık. Umarım son olur. Haziran ayında kırsal alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın oranı yaklaşık yüzde 60'a tekabül ediyor. Bu konuda alacağımız daha çok mesafe olduğu anlaşılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Köylere sirayet etmeyecek şekilde tedbirler alınmıştır"

Bakan Yardımcısı Polat, yangının köylere sirayet etmesini önlemek için tüm tedbirlerin alındığına da dikkat çekerek, "Civardaki köylerimiz Valiliğimiz koordinasyonunda uyarıldı. Gerekli tedbirler alındı. Buralarda iş makinelerimizle ve arazözlerimizle köylere sirayet etmeyecek şekilde tedbirler alınmıştır. Sabah gün doğumuyla birlikte hava araçlarımızın intikaliyle daha da rahatlama sağlanacaktır. Bizim görevimiz, sabaha kadar yangını yumuşatmak ve enerjisini düşürmeye çalışmak olacaktır" ifadelerini kullandı.