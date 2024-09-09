Bolu\'da D-100\'de Trafik Denetimi

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D-100 Karayolu Bolu şehir merkezi girişinde yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında denetimlerini devam ettiriyor. Şehrin önemli noktalarından biri olan D-100 Karayolu Karacaağaç Mahallesi mevkiinde ekipler gece saatlerinde denetim yaptı. Şehrin giriş noktası olan bölgede polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren uygulamada 100'e yakın araç denetlendi. Egzoz, alkol, far ve evrakları kontrol edilen araçlardan kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - BOLU