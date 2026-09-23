Bolu\'da denetimde yaklaşık 650 kilo bozuk midye imha edildi, sorumlusuna ceza kesildi

Bolu'da jandarma ekiplerinin denetiminde, 18 kovada yaklaşık 650 kilo menşei belirsiz ve bozulmuş midye ele geçirildi. Midyeler imha edilirken, sorumlu kişiye idari para cezası uygulandı.

Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Abant Otoyol gişelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında 18 kova içerisinde taşınan yaklaşık 650 kilo midye tespit edildi. Yapılan incelemede midyelerin menşeinin belirsiz olduğu ve bozulduğu belirlendi. Nakil belgesi bulunmayan ve hijyenik olmayan şartlarda taşındığı tespit edilen midyeler, ekiplerin gözetiminde imha edildi. Sorumlu kişi hakkında ise idari para cezası uygulandı.