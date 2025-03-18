Bolu\'da Doktor Kaza Geçirdi

Bolu'da doktorun kullandığı otomobil, hastaneye gittiği sırada karşı yönden gelen yolcu midibüsüyle çarpıştı. Kazayı duyan meslektaşları olay yerine gelerek, sağlık ekipleriyle birlikte yaralı doktor arkadaşlarına müdahale etti.

Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne gitmekte olan doktor Ömer Faruk Öncel yönetimindeki 27 AIJ 032 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve Mudurnu-Bolu hattında yolcu taşıyan Murat Danışman idaresindeki 14 LF 902 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. doktor Ömer Faruk Öncel'in kaza yaptığını duyan ilçedeki meslektaşları da olay yerine gelerek sağlık ekipleriyle birlikte ilk müdahaleyi yaptı.

Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, çarpışma nedeniyle iki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU