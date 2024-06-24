Bolu'da Dönel Kavşakta Meydana Gelen Kazada 2 Otomobil Ağaçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Dönel Kavşakta Meydana Gelen Kazada 2 Otomobil Ağaçlara Çarptı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, dönel kavşakta çarpışan 2 otomobil aynı yöne savrularak iki ağaca çarparak durabildi. Kazada, 2 sürücü de hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.06.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da dönel kavşakta çarpışan 2 otomobil, aynı yöne savrularak iki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Kaza, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Didem A. idaresindeki 06 FD 2389 plakalı otomobille, aynı istikamette giden Emine Ö. yönetimindeki 14 EU 464 plakalı otomobille dönel kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada iki otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Didem A. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Emine Ö. ise sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Daha sonra Emine Ö. yakınlarıyla birlikte hastaneye tedavi için gitti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

trafik, Bolu, Acil Durum, Yaralanma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Dönel Kavşakta Meydana Gelen Kazada 2 Otomobil Ağaçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:18:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Dönel Kavşakta Meydana Gelen Kazada 2 Otomobil Ağaçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement