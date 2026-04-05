Bolu'da Ehliyetsiz Sürücüye 259 Bin TL Ceza
Bolu'da Ehliyetsiz Sürücüye 259 Bin TL Ceza

05.04.2026 19:03
Bolu'da kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 259 bin 446 TL ceza kesildi, gazeteciye saldırdı.

Bolu'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan ehliyetsiz sürücüye toplam 259 bin 446 TL idari para cezası uygulandı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü ve arkadaşı, kendilerini görüntüleyen gazetecinin kamerasına saldırarak, "Bolu küçük yer" diyerek tehditler savurdu.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 14 FJ 433 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı. Ekiplerle yaşanan kovalamacanın ardından otomobilin önü kesilerek durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Vural S.'nin ehliyetinin olmadığı ve aracın da fenni muayenesinin bulunmadığı tespit edildi. Hareketlerinden şüphelenilen ve alkollü olduğu değerlendirilen sürücü, polis ekiplerinin uzattığı alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Sürücüye ceza yağdı

Polis ekipleri tarafından Vural S.'ye 'dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 23 bin 410 TL, 'alkolmetreye üflemeyi reddetmek'ten 33 bin 317 TL ve 'muayenesiz araç kullanmak'tan 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 259 bin 446 TL idari para cezası kesildi.

Hırsını gazeteciden çıkarttı

Ekiplerin cezai işlemleri uyguladığı sırada, yaşananları haberleştirmek için olay yerinde görüntü çeken muhabir, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı Ali Rıza Y.'nin saldırısına uğradı. Gazetecinin kamerasına müdahale ederek çekim yapmasını engellemeye çalışan Ali Rıza Y., basın mensubuna yönelik "Bolu küçük yer" diyerek tehditlerde bulundu. Gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Saldırı sonucunda telefonu yere düşen ve hasar alan gazeteci, kendisine tehdit savuran şahıslardan şikayetçi oldu. - BOLU

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
