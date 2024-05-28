Bolu'da Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Şahsın Üzerine Kayıtlı 6 Araç Bulundu - Son Dakika
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Bolu'da Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Şahsın Üzerine Kayıtlı 6 Araç Bulundu

Bolu\'da Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Şahsın Üzerine Kayıtlı 6 Araç Bulundu

Bolu'da yaşayan bir şahsın ekonomik zorluklar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu ve üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu ortaya çıktı. Şahsın açıklamalarında 7 çocuğu olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiğini belirttiği görüldü. Yardım çalışmaları sürerken, şahsın eşi ise mal varlığı soruşturmasının ardından kaçtı.

28.05.2024 14:51
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Bolu'da ekonomik zorluklar yaşadığı gerekçesiyle herkesin önünde bıçakla kendine zarar veren ve "7 çocuğum aç ne yapayım" diyen şahsın üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi.

Karaçayır Mahallesi'nde yaşayan Levent Ü. (39), öğle saatlerinde İmaret Meydanı'na geldi. Levent Ü., geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek intihar edeceğini söyledi. Üzerindeki tişörtü çıkaran Levent Ü., yanında bulunan bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Ü., "Ben bu dünyada fazlayım" diyerek kollarına ve omuzlarına kesik attı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sakinleştirilen Ü., gazetecilere açıklama yapmak şartıyla elindeki bıçağı polis teslim etti.

"Yavrularım aç ne yapayım?"

İntihar etmeye kalkışan Levent Ü. gazetecilere yaptığı açıklamada, "7 çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak? Derdime çare yok mu? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Ben kötü bir adam değilim. Yavrularım aç ne yapayım?" ifadelerini kullandı.

Üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi

İmaret Meydanı'nın yakınında bulunan Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelen Levent Ü.'nün ailesinden gerekli bilgileri aldı. Yardım işlemleri için devreye giren ekipler, Levent Ü.'nün eşini ve bir çocuğunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürdü. Ekiplerin yardım için başlattığı çalışmalarda, Levent Ü.'nün üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi. Şahsın Ankara Sincan ilçesinin nüfusuna kayıtlı olduğu ve Sincan ilçesinden devlet desteği aldığı tespit edildi. Levent Ü.'nün Aile ve Sosyal Hizmetler'de bulunan eşinin ise yapılan mal varlığı soruşturmasının ardından binadan kaçtığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Şahsın Üzerine Kayıtlı 6 Araç Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Şahsın Üzerine Kayıtlı 6 Araç Bulundu - Son Dakika
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