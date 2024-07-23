Bolu'da Elektrik Direği Yangını: Buğday Tarlası Küle Döndü

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Bolu'da buğday tarlasının dibinde bulunan elektrik direğinden kopan kablo, tarlayı küle çevirdi.

Yangın, Ağaççılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasının kenarında bulunan elektrik direğinden kablo koptu. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar buğday tarlasında yangına neden oldu. Tarlada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tarladan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere kısa süre içerisinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle buğday tarlasının yaklaşık 1 buçuk dönümlük kısmı küle döndü. - BOLU