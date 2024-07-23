Bolu'da Elektrik Direği Yangını: Buğday Tarlası Küle Döndü - Son Dakika
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Bolu'da Elektrik Direği Yangını: Buğday Tarlası Küle Döndü

Bolu'nun Ağaççılar köyünde bulunan bir buğday tarlasının kenarında bulunan elektrik direğinden kopan kablo, yangına neden oldu. Koptuktan sonra çıkan kıvılcımlar tarlayı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak tarlanın yaklaşık 1 buçuk dönümlük kısmı küle döndü.

23.07.2024 16:06
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Bolu'da buğday tarlasının dibinde bulunan elektrik direğinden kopan kablo, tarlayı küle çevirdi.

Yangın, Ağaççılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasının kenarında bulunan elektrik direğinden kablo koptu. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar buğday tarlasında yangına neden oldu. Tarlada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tarladan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere kısa süre içerisinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle buğday tarlasının yaklaşık 1 buçuk dönümlük kısmı küle döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Elektrik Direği Yangını: Buğday Tarlası Küle Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Elektrik Direği Yangını: Buğday Tarlası Küle Döndü - Son Dakika
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