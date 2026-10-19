Bolu'da Emniyet Amirliğine yükselen polislerin rütbelerini İl Müdürü İpar taktı - Son Dakika
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Bolu'da Emniyet Amirliğine yükselen polislerin rütbelerini İl Müdürü İpar taktı

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Bolu\'da Emniyet Amirliğine yükselen polislerin rütbelerini İl Müdürü İpar taktı
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine terfi eden personelin yeni rütbeleri, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takıldı. İpar, terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerin kendilerine, ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Bolu'da Başkomiserlikten Emniyet Amirliği rütbesine terfi eden polislerin yeni rütbeleri, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takdim edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde terfi heyecanı yaşandı. Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine yükselen emniyet mensuplarının yeni rütbeleri, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takıldı. Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, terfi eden personelle bir araya gelerek yeni rütbelerini takdim etti. Törende, emniyet mensuplarının meslek hayatlarında yeni bir döneme adım atmasının heyecanı yaşandı. İpar, terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve emniyet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu'da Emniyet Amirliğine yükselen polislerin rütbelerini İl Müdürü İpar taktı - Son Dakika
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