Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Yabancı Uyruklu Yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bolu\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yapılan polis uygulamasında, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen bir kişi ile 5 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen yabancı uyruklular sınır dışı edilirken, göçmen kaçakçısı tutuklandı.

12.02.2024 12:52
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada göçmen kaçakçısı ve 5 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı. Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklular sınır dışı edildi, göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında A.D. idaresindeki araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde, 5 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan soruşturmada A.D'nin göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 kişi sınır dışı edildi. A.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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