Bolu'da Hesap Krizi: 4 Kişi Yanlış Anlaşılma ile Ödemeden Ayrıldı - Son Dakika
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Bolu'da Hesap Krizi: 4 Kişi Yanlış Anlaşılma ile Ödemeden Ayrıldı

Bolu\'da Hesap Krizi: 4 Kişi Yanlış Anlaşılma ile Ödemeden Ayrıldı
11.07.2026 13:55
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Bolu'da tatlıcıdan 1100 TL'lik hesabı ödemeden ayrılan 4 kişi, haber sonrası geri dönerek ödemeyi yaptı.

Bolu'da tatlıcıda bin 100 liralık hesabı ödemeden ayrılan 4 kişi, haberin ardından işletmeye gelerek hesabı ödedi. İşletme şefi Cahit Yerlikaya, kişilerin "yanlış anlaşılma olduğunu" belirterek hesaplarını kapattıklarını söyledi.

Olay, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan tatlıcıda meydana geldi. İddiaya göre, 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi işletmeye gelerek bir süre oturdu ve tatlı yedi. Bir süre sonra gruptaki kişiler masadan farklı zamanlarda kalkarak işletmeden ayrıldı. Başka müşterilerin aynı masaya oturmasının ardından çalışanlar, hesabın ödenip ödenmediğini kontrol etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işletme çalışanları, 4 kişinin yaklaşık bin 100 liralık hesabı ödemeden ayrıldığını belirledi. Görüntüler üzerine durum haberleştirilirken, işletme şefi Cahit Yerlikaya da amaçlarının kimseyi rencide etmek olmadığını, esnafın mağduriyet yaşamaması için konunun gündeme geldiğini ifade etmişti. Haberin ardından işletmeye gelen vatandaş, hesaplarını ödeyerek ayrıldı. İşletme şefi Cahit Yerlikaya, yaşanan durumun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

"Güzelce hesaplarını kapattılar, ödediler"

Yaşanan olayın farkındalık oluşturduğunu belirten Cahit Yerlikaya, "Bir yanlış anlaşılma olduğunu söylediler. Biz de onu düşünerek bütün hesaplarını ödedikten sonra kendilerini yolcu ettik. Bir sıkıntımız yok. Tabii iyi kişiler için bir sözümüz yok. Ama art niyetli olan insanlar için de sözümüz bu şekilde. Bundan sonraki süreçlerde böyle durumların yaşanmaması için daha dikkatli olmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"Kendilerini gördükleri için gelmişler"

Kişilerin haber sonrası işletmeye geldiklerini söyleyen Yerlikaya, "Arkadaşlar kendilerini gördükleri için gelmişler, sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Kendileri de hesaplarını ödediler. Bir sıkıntımız yok. Aslında amaçta bir arkadaşı rencide edecek bir durumumuz yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Arkadaşlar da zaten geldiler, güzelce hesaplarını kapattılar, ödediler. Biz de kendilerini güzelce uğurladık" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Hesap Krizi: 4 Kişi Yanlış Anlaşılma ile Ödemeden Ayrıldı - Son Dakika

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