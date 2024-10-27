Bolu\'da Hırsızlık: 800 kg Bakır Lama Çalındı

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Bolu'da trafodan 800 kilogram bakır lama maddesi çaldığı tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Eylül'de saat 18.30 sıralarında, Merkez ilçeye bağlı Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beypiliç firmasına ait inşaat halindeki kızgınyağ trafo binasından, yaklaşık 800 kilogram bakır lama iletken madde çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Jandarma Asayiş, JASAT ve OYİT ekipleri çalışma başlattı. İnceleme sonucunda, hırsızlık şüphelilerinin F.K. (32) ve Ö.Ö. (33) olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından kent merkezinde yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Haklarında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan işlem yapılan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU