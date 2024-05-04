Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Mudurnu Bolu karayolu Pelitözü Köyü mevkiinde gerçekleşti. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.05.2024 20:38
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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu Bolu karayolu Pelitözü Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu'ya seyreden Turan T. hakimiyetindeki 14 GJ 212 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yavuz K. yönetimindeki 14 GB 446 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Turan T. yönetimindeki otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'ne sevk edildi. Şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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