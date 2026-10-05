Bolu'da inşaatta mantolama işçisi 5. kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da inşaatta mantolama işçisi 5. kattan düşerek ağır yaralandı

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Bolu\'da inşaatta mantolama işçisi 5. kattan düşerek ağır yaralandı
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Bolu'da apartman inşaatında 5. kattan toprak zemine düşen mantolama işçisi ağır yaralandı. Yerde hareketsiz kalan işçiyi yaklaşık 20 dakika sonra fark eden diğer işçi, durumu 112'ye bildirdi; işçi Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da inşaatın 5. katında mantolama çalışması yapan işçi, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 5. katında iskele üzerinde dış cephe mantolama çalışması yapan Ö.D., dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Yerde hareketsiz kalan Ö.D.'yi yaklaşık 20 dakika sonra diğer işçi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ö.D., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesiİzzet Baysal20 Dakika3. SayfaGüncelBoluSon Dakika

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