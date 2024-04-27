Bolu'da iş adamını gasp eden çetenin lideri yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da iş adamını gasp eden çetenin lideri yakalandı

Bolu\'da iş adamını gasp eden çetenin lideri yakalandı

Bolu'da bir iş adamını gasp eden ve tutuklanan 4 şüphelinin lideri olan M.Ş.A., polis operasyonuyla yakalandı. Çete, silahla tehdit ederek iş adamının bin 80 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL'sini çalmıştı. Şüphelinin 10 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi.

27.04.2024 13:52
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Bolu'da otomobiline bindiği sırada iş adamını gasp eden 4 şüphelinin tutuklandığı davanın soruşturması çerçevesinde çetenin liderliğini yaptığı belirlenen şüpheli de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 4 kişilik çete, silahla tehdit ederek iş adamının bin 80 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL'sini çalmıştı.

Olay, 22 Mart günü sabah saat 07.30 sıralarında Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşamkent Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen iş insanını silahla tehdit ederek Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan, bin 80 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL para gasp etti. Olay yerinden kaçan 4 şüpheli polis ekiplerinin 46 farklı noktadan 360 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi neticesinde İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Silahlı yağma' suçundan tutuklandı.

Olayın ardından devam eden soruşturma çerçevesinde iş insanını gasp eden çetenin liderliğini yaptığı tespit edilen M.Ş.A.'nin(42) yakalanması için çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen M.Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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