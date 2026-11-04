Bolu\'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Bolu'da jandarma ekiplerince 21-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin ve sentetik hap ele geçirilirken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 21-30 Ekim 2026 tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda yapılan aramalarda 166 gram A-M (bonzai) cinsi uyuşturucu madde, 34 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 5 mililitre sentetik kannabinoid uyuşturucu hammaddesi, 11 adet sigaraya ve 2 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 47 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 3 cep telefonuna el konuldu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 2'si, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüpheliler, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların vatandaşların desteğiyle daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.