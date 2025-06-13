Bolu'da Kaçak Ağaç Kesimine 4 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Kaçak Ağaç Kesimine 4 Sanığa Hapis Cezası

Bolu\'da Kaçak Ağaç Kesimine 4 Sanığa Hapis Cezası
13.06.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 792 göknar ağacının kesimi nedeniyle 4 sanığa 5-10 yıl hapis ve 2,5 milyon TL ceza verildi.

Bolu'nun Merkez ve Gerede ilçelerinde kaçak ağaç kesimi yaptıkları belirlenen sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. 792 göknar ağacının kesilmesiyle ilgili davada, 4 sanığa 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis ve toplamda 2,5 milyon TL adli para cezası verildi. 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Bolu'nun Merkez ve Gerede ilçelerinde toplam 792 kök göknar ağacının kaçak olarak kesilip Ankara'ya sevk edildiği iddiaları üzerine, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bolu, Yeniçağa ve Zonguldak'ın Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda İ.A., A.A., S.B. ve Ankara'da bulunan F.A. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca tutuklanmıştı.

Gerede 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 4'ü tutuklu toplam 10 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar, pişman olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Karar

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, zincirleme şekilde suç işlediklerine hükmettiği İ.A.'ya 10 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası, F.A.'ya 8 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası, S.B. için 10 yıl hapis ve 800 bin lira adli para cezası, C.G.'ye 5 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası verdi. Ayrıca sanıklar İ.A., F.A. ve S.B.'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi, C.G. hakkında ise cezası kesinleşene kadar adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Sanıklardan A.A., U.A., R.Ş., T.A., İ.K. ve H.İ.Y. hakkında ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Gerede, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kaçak Ağaç Kesimine 4 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı 'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

13:03
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
18:47
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
18:06
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
17:52
Ali Koç gemileri yaktı Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
17:52
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
17:49
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru
17:45
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 13:37:40. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Kaçak Ağaç Kesimine 4 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.