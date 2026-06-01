Bolu'da Kaçan Sürücüye Cezası 200 Bin Lira
Bolu'da Kaçan Sürücüye Cezası 200 Bin Lira

01.06.2026 22:26
Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 km kaçtıktan sonra aracıyla kayıplara karıştı.

Bolu'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak 2 kilometre kaçan sürücü izini kaybettirdi. Polis ekipleri, otomobilin plakasına 200 bin lira idari para cezası uygularken, aracı 2 ay süreyle trafikten menetti.

Olay, D-100 kara yolu Kuruçay mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesi Gezek Sokak'ta 14 BN 199 plakalı otomobilin tehlikeli şekilde kullanıldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu aracı tespit ederek sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca yaşandı.

Aracını bırakıp kaçtı

Kovalamaca sırasında sürücü, aracını Kuruçay mevkisindeki bir benzin istasyonunun önüne bırakarak yaya olarak kaçtı. Bölgeye sevk edilen asayiş ekipleri tarafından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalara rağmen sürücüye ulaşılamadı. Trafik ekiplerince yapılan işlemlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 14 BN 199 plakalı otomobile çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 2 ay süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Polis, Bolu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
