Bolu\'da Kaybolan Genç, Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan Karamurat Göleti'nde, dün akşam saatlerinde kayıkla gezdiği sırada suya düşerek kaybolan 18 yaşındaki Furkan Özdemir'in cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Gencin acılı babasının feryadı yürekleri dağladı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte gölete gelen Furkan Özdemir, kayıkla suya açıldı. Bir süre sonra kayığın su alması sonucu göle düşen genç gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Bolu AFAD, Bolu Belediyesi İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verilirken, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

"Allah'ım bu nasıl bir acı"

Yapılan çalışmalar sonucu jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri, gölün derinliklerinde gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Acı haberi alan Özdemir ailesi ve köylüler, sabaha kadar gölet kenarında bekledi. Evladını kaybeden baba Yasin Özdemir'in, "Allah'ım bu nasıl bir acı. Bir tane oğlum vardı" sözleri yürekleri dağladı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BOLU