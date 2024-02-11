Bolu\'da kaybolan İlyas Aslan\'ın cansız bedeni Sünnet Gölü\'nde bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde 2 gündür yakınlarının haber alamadığı İlyas Aslan'ın Sünnet Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Göynük ilçesinde Sünnet Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde ikamet ettiği öğrenilen İlyas Aslan (63), 2 gün önce Göynük ilçesi Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'ndeki evine geldi. İlçedeki evinden 8 Şubat gecesinde çıkan Aslan, köyün yakınında bulunan Sünnet Gölü'ne doğru giderek ortalıktan kayboldu. Ailesinin bir süre ulaşamadığı İlyas Aslan için sosyal medyadan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu. Arama kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından Göynük ilçesinin Sünnet Gölü mevkiinde 2 gündür karış karış aranan İlyas Aslan'ın, Sünnet Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı.
2 gündür aranan Aslan'ın cesedi Sünnet Gölü'nün kıyısında bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde cansız bedeni incelemesinin ardından Aslan'ın naaşı otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Aile ve Gençlik Fonu yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler, Bakanlığa eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Eski Devlet Bakanı ve filme uyarlanan "Salkım Hanımın Taneleri" romanının yazarı Yılmaz Karakoyunlu, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.
İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı açıklamada, aldığı destek mesajlarına değinerek, bu tür güzel düşüncelerin en büyük teselli ve teşvik olduğunu belirtti. Kral Charles, kanser teşhisi sonrası tedavisinin devam ettiği Sandringham House Sarayı'ndan yazılı bir açıklama yaparak destek mesajları için teşekkür etti. Ayrıca, kanser teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı artırdığını ve kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşlara ışık tuttuğunu ifade etti. Kral Charles'ın prostat kanseri olduğu duyurulmuş, ancak kanserin türü ve evresi hakkında bilgi verilmemiştir.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da kaybolan İlyas Aslan'ın cansız bedeni Sünnet Gölü'nde bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?