Bolu'da kayıp yabancı uyruklu kişi ormanda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da kayıp yabancı uyruklu kişi ormanda ölü bulundu

Bolu\'da kayıp yabancı uyruklu kişi ormanda ölü bulundu

Bolu'nun Seben ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi, ormanda ölü olarak bulundu. Vatandaşlar tarafından yapılan aramalar sonucunda Niyazi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

31.08.2024 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Seben ilçesinde kayıp olarak aranan yabancı uyruklu bir kişi ormanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi, Seben ilçesine bağlı Avadan Yaylası mevkiinde dün kayboldu. Niyazi'nin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ormanlık alan içerisinde saatlerce arama yaptı. Vatandaşlar aramalarında bir sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dron ve köpek destekli saatlerce süren aramalarda şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Niyazi'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Afganistan, İnceleme, 3-sayfa, Seben, bolu, Olay, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da kayıp yabancı uyruklu kişi ormanda ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 19:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da kayıp yabancı uyruklu kişi ormanda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement