Bolu'da Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

31.05.2026 12:22
Bolu'da kontrolden çıkarak yön direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyir halinde olan Yusuf Ergen idaresindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Yusuf Ergen (41) ile araçta bulunan Elif Ergen (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Elisa Ergen ise aynı istikamette seyir halinde olan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

