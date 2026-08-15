Bolu'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Bolu\'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Bolu'da 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bolu'da Gerede- Karabük kara yolunda 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 vatandaş da yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Gerede-Karabük kara yolunda Karabük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halindeki A. K. idaresindeki 34 DJN 748 plakalı otomobil, H. K. yönetimindeki 51 HK 277 plakalı otobüs ve E. E.'nin kullandığı 54 AID 427 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada 2 kişinin yaralandığı ve S.E. ile E.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Karabük, Gerede, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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