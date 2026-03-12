Bolu'da Kaza: İki Kişi Ağır Yaralı - Son Dakika
Bolu'da Kaza: İki Kişi Ağır Yaralı

Bolu'da Kaza: İki Kişi Ağır Yaralı
12.03.2026 12:38
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı, sürücü ve yolcu ağır yaralandı. İnceleme sürüyor.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde İstanbul istikametindeki bir dinlenme tesisinin girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 BL 934 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak tesis girişindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki yolcu araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

