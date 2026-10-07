Bolu'da kenevir ekimi yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 288 kök ele geçirildi - Son Dakika
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Bolu'da kenevir ekimi yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 288 kök ele geçirildi

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Bolu\'da kenevir ekimi yapan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı, 288 kök ele geçirildi
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Bolu'nun Ulumescit köyü ormanlık alanında 3 noktada yasa dışı kenevir ekimi belirleyen jandarma, 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 288 kök kenevir, esrar, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda, ormanlık alanda 3 farklı noktada yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 288 kök kenevir, esrar, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Merkez ilçeye bağlı Ulumescit köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda yapılan çalışmalarda, 3 farklı noktada yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, ormanlık alandaki ekim alanları ile şüphelilerin ikamet ve araçlarında adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda arama yapıldı.

Aramalarda 288 kök kenevir bitkisi, 13,2 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 7,65 milimetre fişek, 19 adet av tüfeği fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaKenevirGüncelBoluSuçSon Dakika

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