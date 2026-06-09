Bolu'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen operasyonlarda, bir şüphelinin yasa dışı kenevir ektiği tespit edildi. Belirlenen bölgede gerçekleştirilen aramada 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU
Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da Kenevir Operasyonu: 73 Kök Ele Geçirildi - Son Dakika
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