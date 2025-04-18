Bolu'da Kontrolden Çıkan Araç Yandı: 1 Yaralı

Önce takla attı sonra yandı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak alev aldı. Kazada, araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar B. idaresindeki 35 S 2493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç, bir süre sonra yanmaya başladı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Gülname K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülname K., hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan, kazanın olduğu bölgede ikamet eden Orhan Yıldırım, "120-130 kilometre/hızla D-100'den kopan geliyor. Bakın 30 hız sınırı var ama uyan yok. Buraya biz EDS istiyoruz" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.