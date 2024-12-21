Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkan lüks otomobil, yol kenarına savruldu. Karlı alana saplanan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Sarıalan Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KGV 971 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. Karlı alana saplanan lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yol kenarında bekleyen aracın oto kurtarıcı yardımıyla bölgeden kaldırılması bekleniyor. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Kontrolden Çıkan Lüks Araç Karlı Alana Saplandı - Son Dakika
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