Bolu'da Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

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Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı

BOLU - Bolu'da gece denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri tarafından şehrin en işlek caddesinde sürücüler denetlenerek araçları didik didik arandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Yunus ekipleri ve Mahalle Bekçileri Cumhuriyet Caddesi üzerinde şok uygulama yaptı. Trafik kontrol noktasında, özellikle gece saatlerinde şehir merkezinde abart egzoz, sis farı, cam filmi, kask ve yüksek ses müzik ile dolaşan sürücüler denetlendi. Denetim çerçevesinde durdurulan araçların evrakları sorgulanarak, araç içerisinde aramalar yapıldı. Araçların didik arandığı uygulamada, olumsuz bir duruma rastlanmadı. Kurallara uymadığı, alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Şok uygulama yaklaşık 2 saat boyunca devam etti.