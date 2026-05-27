Bolu'da Kurban Kesiminde 62 Yaralı

Bolu'da kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalarda 62 kişi yaralandı.

Bolu'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesim alanlarında acemilik ve dikkatsizlik nedeniyle yaralanmalar yaşandı. Kesim sırasında yaşanan kazalardan dolayı gün boyunca acil servislerde yoğunluk oluştu. Kent merkezindeki ve ilçelerdeki hastanelere müracaat eden 62 yaralı, sağlık personelleri tarafından tedaviye alındı. Yaralanmaların geneli kurban kesimi esnasında el ve kola gelen bıçak kesikleri şeklinde olurken, bazı vatandaşlar da kurbanlık hayvanların ani tepkileri sonucu yaralandı. Yaralıların büyük bölümü ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. - BOLU