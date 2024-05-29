Bolu'da Lise Öğrencisi Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Bolu'da Lise Öğrencisi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Bolu\'da Lise Öğrencisi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Bolu'da bir lise öğrencisi, öğle saatlerinde okula giderken tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Genç kız kolundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

29.05.2024 15:43
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Bolu'da lise öğrencisi kız, öğle saatlerinde okula gittiği sırada tanımadığı şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle yemeğini evinde yedikten sonra okula gitmek için evinden çıkan G.A. (17), Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçak darbesiyle sol kolundan yaralanan G.A., evinin bulunduğu siteye kaçarak durumu ailesine söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri genç kızın saldırıya uğradığı mahallede geniş çaplı inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Lise Öğrencisi Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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