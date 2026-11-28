İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Yedigöller bölgesinde mahsur kalan çocuklara ilişkin, sosyal medya üzerinden arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bolu'ya geziye giden Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dün dönüş yolunda çamura saplanarak mahsur kalmıştı. Gruptan haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda 13 kişiye sağ salim ulaşılmıştı.

Yanıltıcı bilgi paylaşan sosyal medya hesaplarına soruşturma

Öte yandan, meydana gelen olaya ilişkin sosyal medya platformları üzerinden yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi ve iddiaları paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında resen soruşturma başlatıldı.