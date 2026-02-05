Bolu'da boş araziye atık döken şahsa 152 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bolu'da boş araziye atık döken şahsa 152 bin lira ceza

Bolu\'da boş araziye atık döken şahsa 152 bin lira ceza
05.02.2026 17:14  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da zabıta ekipleri, boş araziye moloz döken bir kamyonet sahibine 152 bin 895 lira idari para cezası kesti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, araç sahibini tespit ederek en üst sınırdan ceza uyguladı.

Bolu'da bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, boş araziye moloz döken araç sahibine 152 bin 895 lira idari para cezası kesti.

Kültür Mahallesi Kartal Sokak'ta akşam saatlerinde bir kamyonetten yol kenarındaki boş araziye moloz ve inşaat atığı boşaltıldığını gören çevre sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin Bolu Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı'na iletilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, plakasından kimliğini tespit ettikleri araç sahibi N.A.'ya '5326 sayılı Kabahatler Kanunu' ve Bolu Belediye Meclisi'nin 3 Kasım 2025 tarihli kararı doğrultusunda işlem yaptı. Çevreyi kirletenlere yönelik cezaların artırıldığı kentte, N.A.'ya en üst sınır olan 152 bin 895 lira idari para cezası kesildi.

Ceza tutanağının araç sahibine posta yoluyla tebliğ edildiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Zabıta, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da boş araziye atık döken şahsa 152 bin lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:30:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Bolu'da boş araziye atık döken şahsa 152 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.