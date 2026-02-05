Bolu\'da boş araziye atık döken şahsa 152 bin lira ceza

Bolu'da bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, boş araziye moloz döken araç sahibine 152 bin 895 lira idari para cezası kesti.

Kültür Mahallesi Kartal Sokak'ta akşam saatlerinde bir kamyonetten yol kenarındaki boş araziye moloz ve inşaat atığı boşaltıldığını gören çevre sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin Bolu Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı'na iletilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, plakasından kimliğini tespit ettikleri araç sahibi N.A.'ya '5326 sayılı Kabahatler Kanunu' ve Bolu Belediye Meclisi'nin 3 Kasım 2025 tarihli kararı doğrultusunda işlem yaptı. Çevreyi kirletenlere yönelik cezaların artırıldığı kentte, N.A.'ya en üst sınır olan 152 bin 895 lira idari para cezası kesildi.

Ceza tutanağının araç sahibine posta yoluyla tebliğ edildiği öğrenildi. - BOLU