Bolu'da motosiklet denetiminde 100 sürücü kontrol edildi, kurallara uymayanlara ceza kesildi - Son Dakika
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Bolu'da motosiklet denetiminde 100 sürücü kontrol edildi, kurallara uymayanlara ceza kesildi

Bolu\'da motosiklet denetiminde 100 sürücü kontrol edildi, kurallara uymayanlara ceza kesildi
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Bolu'da polis ekipleri, Karaçayır Mahallesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik yaklaşık 2 saat süren denetim yaptı. Uygulamada 100'e yakın motosiklet kontrol edilirken, sürücüler kask kullanımı ve hız limitleri konusunda bilgilendirildi, eksiklik tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde yaklaşık 100 motosiklet kontrol edildi. Sürücüler kask kullanımı, hız limitleri ve trafik kuralları konusunda bilgilendirilirken, eksiklik tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Gece saatlerinde motosiklet trafiğinin yoğun olduğu Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak kontrollerde bulundu. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması açısından kask kullanımının önemine dikkat çekerken, hız limitleri ve diğer güvenlik kuralları hakkında da sürücülere bilgi verdi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 100'e yakın motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde motosikletlerin egzoz sistemleri ve aynaları ile sürücülerin kask kullanımı ve sürücü belgeleri incelendi. Eksikliği veya kurallara aykırı durumu tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

"Kurallar hakkında güzel bilgi veriyorlar"

Motosiklet sürücüsü Buse Esen, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Arabalar motosikletleri çok sıkıştırıyor. Ehliyetsiz motosiklet kullananlar oluyor. Onlara yönelik cezalar ve denetimler eskiye göre artırıldı. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz. Araç sürücüleri de motosikletleri sıkıştırmazsa daha iyi olacak. Daha önce motosikletlerle ön kaldıranları görüyorduk, şu anda pek görmüyorum" dedi. Motosiklet sürücüsü Kadir Ayhan ise motosiklet kullanımının arttığını ifade ederek, "Motosiklet kullanımı çok çoğaldı. Çok dikkatsiz şekilde kullananlar var. Polis ekipleri görevlerini iyi şekilde yapıyor. Biz çok memnunuz. Kurallar hakkında da güzel bilgiler veriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karaçayır Mahallesi, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da motosiklet denetiminde 100 sürücü kontrol edildi, kurallara uymayanlara ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da motosiklet denetiminde 100 sürücü kontrol edildi, kurallara uymayanlara ceza kesildi - Son Dakika
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