Bolu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Bolu\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
06.03.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağmur sonrası kaygan yolda motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı.

Bolu'da yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda farklı yönlerden gelerek dönel kavşağa girmek isteyen 14 AH 426 plakalı otomobil ile 14 ADZ 799 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde hafif yara alan motosiklet sürücüsü tedavi olmayı reddetti. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Otomobil, 3. Sayfa, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü 10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Rusya, İran’a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:56
Yola çıktı bile 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:19:53. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.