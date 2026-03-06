Bolu\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Bolu'da yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda farklı yönlerden gelerek dönel kavşağa girmek isteyen 14 AH 426 plakalı otomobil ile 14 ADZ 799 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde hafif yara alan motosiklet sürücüsü tedavi olmayı reddetti. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - BOLU