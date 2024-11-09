Bolu\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde Yukarısoku Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedigöller istikametine seyreden Hakan K. yönetimindeki 24 EU 420 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen Sezgin Ö.'nün kullandığı 14 ABD 348 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sezgin Ö. ve yanında bulunan arkadaşı motosikletin üzerinden yola savruldu. Bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Sezgin Ö. ambulans ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yanında bulunan arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU