Bolu'da Motosiklet Kazası: 4 Polis Yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda Yunus ekiplerinin bulunduğu iki motosiklet, sulama fıskiyelerinden yola sıçrayan sular nedeniyle kayarak devrildi. Meydana gelen kazada 4 polis yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, refüjdeki çimleri sulayan fıskiyelerin yola sıçrattığı sular yolun kayganlaşmasına neden oldu. Bu sırada görevli Yunus ekiplerinin bulunduğu iki motosiklet devrildi. İki motordaki toplam 4 polis çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik kontrollü şekilde yan yollardan sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - BOLU