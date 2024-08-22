Bolu\'da Müştemilatta Çıkan Yangın Panik Yarattı

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Bolu'da müştemilatta çıkan yangının eve sıçramasıyla vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Ynagın korkuya sebep olurken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, sabah saatlerinde Karamanlı Mahallesi Arab Abdullah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde bulunan müştemilatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanda bulunan eve sıçradı. Vatandaşlar korkuyla dışarı kaçarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle müştemilat kullanılamaz hale gelirken evin dış cephesi alevlerden zarar gördü. - BOLU