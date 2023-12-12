 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da yapılan yolcu otobüsü denetiminde narkotik köpeği, nar kasalarına tepki vererek 2 kilo 300 gram kubar esrar bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Bolu\'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi
12.12.2023 - 14:05,
Abone Ol

Bolu'da yolcu otobüsünde narkotik köpeği destekli yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde yapılan uygulamaya narkotik köpeği destek verdi. Durdurulan yolcu otobüslerinde çeşitli aramalar yapıldı. İstanbul giden ve durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği, nar kasalarına tepki verdi. Ekipler tarafından yapılan aramada nar kasalarının içerisinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan Ö.Y. (59) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Otoyolu, Narkotik, Bolu, Güvenlik, Ceza, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:36:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement