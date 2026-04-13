Bolu'da Noodle Krizi: Öğrenci Heimlich ile Kurtarıldı

13.04.2026 20:33
Bolu'da noodle yerken boğulma tehlikesi yaşayan öğrenciyi market sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Bolu'da yediği noodle nefes borusuna kaçan ortaokul öğrencisini, market işletmecisi Heimlich manevrasıyla kurtardı. Çocuğun kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken noodle yiyen ortaokul öğrencisinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrencinin durumunu gören arkadaşları büyük panik yaşadı. Arkadaşlarının müdahalesine rağmen nefes alamayan öğrenci, yol üzerindeki markete girdi. Market sahibi Cemil Sevim, nefes almakta zorlanan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan öğrenci, bir süre markette dinlendi. Öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Noodle, Bolu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:33:38.
Advertisement
