Bolu'da oğlu ile tartışan anne, çocuğu otomobili ile ezdi - Son Dakika
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Bolu'da oğlu ile tartışan anne, çocuğu otomobili ile ezdi

Bolu\'da oğlu ile tartışan anne, çocuğu otomobili ile ezdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğlu ile tartışan bir anne, otomobili ile 12 yaşındaki çocuğu ezdi. Çocuk kıl payı kurtulurken, kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi.

27.08.2024 20:39
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Bolu'nun Gerede ilçesinde oğlu ile tartışan çocuğu otomobili ile ezen annenin ev hapsi cezası gelen tutukluluğa çevrildi.

Olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ev hapsinden tutukluğa çevrildi

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler yağarken, mahkeme kadının cezasının, ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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