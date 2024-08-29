Bolu\'da orman işçileri arı saldırısına uğradı

Bolu'da ormanlık alanda ağaçlara damga yapan 2 orman işçisi arıların saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.
Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar köyünün ormanlık alanında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman işçileri ağaçlara damga işlemi yapmaya başladı. Ekiplerin çalışma yürüttüğü esnada toprağın altından yabani arı yuvası çıktı. Orman işçileri S.A. ve B.F'ye yaban arıları saldırdı. Arılardan kaçmaya çalışan işçilerin vücudunun farklı yerlerinden arı soktu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Orman işçileri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, gözlem altına alındı. - BOLU
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