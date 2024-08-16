Bolu'da orman yangını 21'nci saatinde: Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı - Son Dakika
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Bolu'da orman yangını 21'nci saatinde: Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı

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Bolu'da dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangını 21 saattir sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

16.08.2024 10:47
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Bolu'da orman yangını 21'nci saatinde: Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı

BOLU - Bolu'da dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangını 21 saattir sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün, Bekirfakılar köyü mevkisinde ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma 21 saattir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.

Bolu\'da orman yangını 21\'nci saatinde: Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı
Kaynak: İHA

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