Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altında

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Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Göynük ilçesi Karaardıç köyü yakınlarında başlamıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının etrafı çevrildi. Yaklaşık 3 saatlik mücadelenin sonucunda alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.